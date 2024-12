Macron discute com moradores em visita a Mayotte, atingida por ciclone

"Não coloque as pessoas umas contra as outras. Se você colocar as pessoas umas contra as outras, estamos ferrados", disse Macron à multidão no bairro de Pamandzi na noite de quinta-feira.

"Vocês são felizes por estarem na França. Se não fosse pela França, vocês estariam em uma merda maior, 10.000 vezes mais, não há lugar no Oceano Índico onde as pessoas recebam mais ajuda."

No passado, Macron com frequência se meteu em problemas com comentários improvisados em público que, segundo ele, tinham a intenção de "dizer as coisas como elas são", mas que muitas vezes pareceram insensíveis ou condescendentes para muitos franceses e contribuíram para a queda acentuada de sua popularidade ao longo de seus sete anos como presidente.

Em seu país, os parlamentares da oposição atacaram os comentários nesta sexta-feira.

"Não acho que o presidente esteja exatamente encontrando as palavras certas de conforto para nossos compatriotas de Mayotte, que, com esse tipo de expressão, sempre têm a sensação de serem tratados de forma diferente", disse Sebastien Chenu, um parlamentar do Reunião Nacional (RN), de extrema-direita.

O parlamentar de extrema-esquerda Eric Coquerel disse que o comentário de Macron foi "completamente indigno".