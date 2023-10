Por que o Brasil não considera o Hamas um grupo terrorista?

O grupo radical islâmico detém poder na Faixa de Gaza. Atuando como misto de organização social e facção armada, prega destruição de Israel e é tido como terrorista por grande parte do Ocidente.

Estado muçulmano. Em contraste com outros grupos militantes palestinos anteriores, como a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), que adotavam o nacionalismo palestino ou árabe como ideologia, a principal força motriz do Hamas é o radicalismo islâmico e o estabelecimento de um Estado muçulmano em todas as terras habitadas por palestinos e do território israelense.

Serviços sociais. Grupo não atua apenas como um grupo armado, possuindo ainda um braço de serviços sociais chamado Dawah, que dirige escolas, orfanatos, restaurantes populares e clubes esportivos, que atuam sobretudo na Faixa de Gaza, um enclave empobrecido e superpopuloso habitado por palestinos ao sul de Israel.

*Com informações da Deutsche Welle