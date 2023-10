'Não dormi por medo de não ouvir sirene', diz brasileiro após deixar Israel

Chegamos [em Israel] na quinta à tarde e fomos dormir. Acordei às 6h30 com uma sirene na janela do hotel. Olhei e vi um cogumelo cinza; algum morteiro havia acertado um prédio perto do hotel. Havia acabado de acordar, não estava entendendo o que acontecia e pensei ser algo comum. Só comecei a entender depois que descemos para o térreo para tomar café. Aos poucos, tomei consciência do tamanho da coisa. Jairo Goldflus, fotógrafo

O fotógrafo ainda disse que se surpreendeu com a reação dos israelenses que, mesmo preparados para uma situação como aquela, não imaginavam passar por algo parecido.

No primeiro dia, a sirene tocou quatro vezes. Fomos quatro vezes para o bunker, no quarto subsolo do prédio. Apesar de estarem preparados para isso, os israelenses estavam tão chocados quanto nós. Eles são preparados até para passar calma, mas se percebia que era uma cena um pouco nova para eles . Jairo Goldflus, fotógrafo

Situação em Gaza é ainda mais grave do que nos últimos anos, diz professor

O professor de Relações Internacionais da PUC-SP Bruno Huberman classificou a situação na Faixa de Gaza como "mais grave do que nos últimos anos". Em guerra contra o grupo terrorista Hamas, Israel intensificou os ataques e promoveu um cerco total à região. No quarto dia de conflitos, o número de mortos já passa de 1.600.