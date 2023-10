Hamas fala em 30 mortos por Israel; FDI teria destruído detector de aviões

O porta-voz das FDI, contra-almirante Daniel Hagari, disse que as forças israelenses mataram 18 homens do Hamas em território israelense. Só durante a noite, as tropas trocaram tiros perto de Zikim duas vezes; um tanque matou um extremistas perto da passagem de Erez; e as forças paraquedistas mataram dois membros do Hamas perto de Mefalsim, diz ele.

Pelo menos 30 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas quando Israel atingiu centenas de alvos na Faixa de Gaza durante essa noite, afirma um porta-voz do grupo Hamas.

Dezenas de edifícios residenciais, fábricas, mesquitas e lojas foram atingidos, disse à AFP o chefe do gabinete de comunicação social do governo, Salama Marouf.

A FDI afirma que dezenas de caças realizaram ataques contra os alvos, que incluem duas agências bancárias usadas pelo Hamas, um túnel subterrâneo, várias salas de guerra e outras instalações militares.