Sakamoto: Fotos de crianças mortas são usadas como instrumento de guerra

As pessoas acham que as guerras são travadas apenas com balas, mas elas também são travadas com imagens, textos e letras, porque aí você consegue conquistar corações e mentes, pessoas que concordam com sua causa, seja dentro ou fora do seu território.

Por fim, o colunista do UOL ressaltou que, apesar do caso da suposta morte de bebês ter sido compartilhado na conta oficial do Estado de Israel no X, antigo Twitter, não houve, até o momento, nenhuma manifestação oficial sobre o assunto.

Em vários lugares do mundo, pessoas que abraçam um lado ou outro do conflito acabam pegando isso e transformando em elemento de batalha. Pouco importa o fato.

'Dois mísseis atingiram apartamento da minha família', diz palestino que mora no Brasil

O palestino Ahmed Shehada, que vive no Brasil, afirmou em entrevista ao UOL News que o apartamento de sua família em Gaza foi atingido por dois mísseis israelenses. Segundo ele, por sorte, os parentes dele conseguiram escapar do ataque.