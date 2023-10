Vídeo mostra Hamas metralhando banheiros químicos na rave de sábado

Vídeo retirado da câmera corporal de um integrante do Hamas mostra momento em que os extremistas invadiram uma rave que acontecia no sul de Israel e metralharam os banheiros químicos, no último sábado.

O que aconteceu

Os ataques do Hamas a Israel começaram com a invasão de uma rave que acontecia a 20 km de Gaza, no sul do país.