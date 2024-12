Restos de mastodontes de mais de 11 mil anos são descobertos nos Andes peruanos

"É uma descoberta única no Peru. O local pode ser um sítio de megafauna com restos de outros animais do Pleistoceno", período que começou há 2,6 milhões de anos e terminou há 11.700 anos, destacou o pesquisador.

Os mastodontes poderiam medir até três metros de altura, acrescentou Meza.

Entre os restos encontrados estão presas, fêmures, tíbias, fíbulas (perônio), costelas, ulnas (cúbito), dentes e outras partes.

Os mastodontes eram mamíferos proboscídeos (com tromba), pertencentes à família já extinta dos gonfotéridos (Gomphotheriidae), parentes extintos dos elefantes.

Esses mastodontes vieram da América do Norte quando o istmo do Panamá se fechou completamente, há cerca de 3 a 4 milhões de anos, durante o Grande Intercâmbio Biótico Americano, colonizando a América do Sul.