Drones suicidas, mísseis e foguetes: qual a força militar do Hamas?

Desde que conseguiu com certo sucesso burlar o sistema de segurança de Israel com ataques no último sábado (7) levando a centenas de mortes — e sofrendo retaliações no lado palestino que também atingiu civis —, chama a atenção a capacidade militar do grupo extremista Hamas, que atua na Faixa de Gaza, onde comanda desde 2007.

Seus números não são precisamente conhecidos, já que o grupo não divulga esse tipo de informação.

Mas, considerando suas declarações como o próprio disparo de cerca de 5 mil foguetes no sábado, a magnitude desse único disparo já aponta para um aprimoramento do seu arsenal, superior a conflitos anteriores como os de 2014 e 2021.