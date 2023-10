Um bunker por andar e 15 segundos para fugir: como israelenses se protegem 

Sete anos depois, em 2021, Israel concluiu a construção de um sistema de fronteira inteligente com sensores e muros subterrâneos na fronteira com Gaza, uma contramedida desenvolvida após militantes do Hamas usarem túneis para atacar suas tropas em 2014, segundo a agência de notícias Reuters.

O projeto havia sido tornado público em 2016, e incluía uma cerca acima do solo, uma barreira naval, sistema de radar e salas de comando e controle. A barreira concluída inclui centenas de câmeras, radares e outros sensores, estendendo-se por 65 quilômetros.

Vigilância total, mas falha

"Israel, que se vangloria de ter um dos mais amplos e profundos sistemas de vigilância do mundo com cibernética, sistema físico com câmeras, drones, satélites, que faz quase um 'Big Brother' da vida dos palestinos em algumas localidades como na Cidade Velha de Jerusalém, falhou", afirma Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da PUC-SP.

Huberman completa que, apesar de tamanha sofisticação, Israel foi incapaz de deter o Hamas antes que os ataques fossem feitos: "[O país] não conseguiu interceptar nenhuma mensagem do Hamas, organização que eles vigiam de todas as formas possíveis com auxílio dos EUA e demais nações ocidentais, para saber se estava sendo planejada uma ação".

Huberman, que é vice-líder do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC-SP e e tem pesquisas com ênfase em estudos de Palestina e Israel, fala que dentre os excelentes esquemas de segurança israelenses, há um sistema de espionagem de celulares e até câmeras que conseguem ler rostos.