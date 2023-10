Como Israel montou um exército poderoso em tão pouco tempo

Segundo o índice, Israel tem 173 mil militares ativos. Em números absolutos, é o 29º maior efetivo do mundo enquanto o Brasil é o 15º, com cerca de 360 mil na ativa. O efetivo israelense é quase metade (46,24%) do brasileiro, mas o Brasil tem uma população mais de 24 vezes maior.

Proporcionalmente, Israel ocupa a oitava posição no mundo em investimentos militares: 4,3% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2022, segundo o IISS (Instituto Internacional de Estudos Estratégicos). No Oriente Médio, seu gasto militar só fica atrás da Arábia Saudita (US$ 75 bi).

A força terrestre de Israel é maior que a do Brasil. O exército israelense, segundo as estimativas do GFP, tem mais tanques que o brasileiro (2.200 contra 466), mais veículos blindados (56.290 contra 41.516) e maior poder de artilharia.

As forças armadas israelenses contam com blindados, tanques e aviões modernos. Entre os destaques estão 400 tanques modelo Merkava Mk4 e 36 caças F-35, considerados os mais modernos do mundo. Deste último modelo, o país ainda deverá receber 39 dos EUA.

O arsenal nuclear e o apoio dos Estados Unidos desde o final da 2ª Guerra são outros trunfos. Única potência nuclear no Oriente Médio, Israel conta com 90 ogivas, além de contar ajuda anual de US$ 3,3 bilhões dos Estados Unidos. "Nunca deixaremos de apoiar Israel", disse Biden após o atentado de sábado (7).

A origem das Forças de Defesa

Chegada de judeus a regiões da Palestina no final do século 19 gerou insatisfação da população local. Com a ideia de criar comunidades judaicas para um futuro Estado de Israel, os judeus começaram a comprar terras em locais de palestinos — pela teoria sionista, a sobrevivência do povo judeu dependia da criação de um Estado.