Paciente acorda horas após ser declarada morta por médicos na Inglaterra

Uma mulher despertou no hospital horas após ser declarada morta em Durham, na Inglaterra. As informações são do jornal The Northern Echo.

O que aconteceu:

Após ser declarada morta pelo serviço de ambulâncias NEAS, uma mulher, que não teve sua identidade revelada, acordou no hospital Memorial Darlington. Segundo a polícia local, a suposta morte foi "inesperada", mas não disseram o que teria levado à conclusão que ela teria morrido. A paciente teria cerca de 50 anos.