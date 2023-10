Guerra em Israel: FAB envia o 7º voo de repatriação; 916 foram resgatados

Em entrevista ao UOL News, o embaixador do Brasil na Palestina Alessandro Candeas disse que houve uma comunicação com o Hamas para tratar da retirada de brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Sem citar o nome do grupo extremista, o diplomata afirmou que "não houve problemas" nesta negociação.

Com a parte mais burocrática bem encaminhada também com o Egito, Candeas disse que a maior dificuldade neste momento é a abertura propriamente dita da fronteira na região sul. O embaixador detalhou a logística para a saída dos brasileiros e espera que ela ocorra logo, já que se espera o agravamento da situação na Faixa de Gaza em questão de dias.