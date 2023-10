Tio de brasileira refém do Hamas: 'Não sabemos se está viva ou morta'

Também há muitos bebês, imagino que sem seus pais, que foram assassinados. Não sabemos também como estão os bebês.

Eles não cedem nenhuma informação, absolutamente nada. Nem quantas pessoas estão lá, nem a situação delas, seja bebês, crianças ou adultos. Nem o governo de Israel tem a menor ideia de onde estão localizados ou a situação deles, vivos ou mortos.

Desaparecimento

Celeste Fishbein trabalhava como babá e estava em um kibtuz próximo à Faixa de Gaza, quando desapareceu após a invasão do Hamas. A principal hipótese é de que ela tenha sido sequestrada por membros do grupo extremista.

Nos últimos dias, a família tem buscado por informações sobre o paradeiro de Celeste em hospitais e em centros de informação de Israel. Mas a coleta de uma amostra de DNA da mãe dela comparada com os corpos dos mortos no ataque indicam que ela está entre os reféns do Hamas, segundo informou o governo israelense aos parentes de Celeste.

