Israel em guerra hoje (16/10): Veja últimas notícias e vídeos do conflito

Força-tarefa pelo resgate de brasileiros

Tanto o embaixador brasileiro no Egito quanto em Ramallah informaram ao UOL que os cidadãos brasileiros ainda não foram retirados de sua base na Faixa de Gaza. O presidente Lula tem feito ligações para líderes da região, pedindo que permitam que o grupo saia da área.

O grupo de pessoas prontas para a evacuação da Faixa de Gaza reúne 28 brasileiros e imigrantes palestinos. Ao todo, são 14 crianças, 8 mulheres e 6 homens adultos. Desses, 10 encontram-se em Rafah, e 18 em Khan Younes, um pouco mais ao norte. São 22 cidadãos brasileiros, 3 imigrantes palestinos e 3 palestinos com residência no Brasil, segundo a última atualização. Até o momento, o Brasil já repatriou 916 pessoas de Israel.

O Itamaraty confirmou a morte de três pessoas nascidas no Brasil e do filho de um brasileiro. São eles: o gaúcho Ranani Glazer, de 24 anos, as cariocas Bruna Valeanu e Karla Stelzer Mendes, de 24 e 42 anos, respectivamente. O israelense Gavriel Yishay Barel, 22, também foi encontrado morto após o ataque do Hamas na mesma rave em que estavam as outras três vítimas. Ele é filho do brasileiro Jayro Varella Filho.

Uma brasileira segue desaparecida. Celeste Fishbein, de 18 anos, estava na casa do namorado em um kibutz, tipo de comunidade agrícola, nas proximidades da Faixa de Gaza, no momento do ataque.