Guerra em Israel: Hamas diz ter disparado mísseis; Hezbollah fala em ataque

Este seria o terceiro ataque do Hamas a Israel desde os atentados do dia 7 de outubro. Também houve registro de foguetes lançados pelo grupo extremista no dia 11, quando as cidades de Ashkelon e Sderot, próximas a Gaza, foram alvejadas.

O Hezbollah, por sua vez, disse ter atacado cinco posições israelenses no norte do país. Um curto comunicado divulgado pela organização diz que foram usados vários de tipos de "armas diretas". Segundo a agência Associated Press, câmeras de segurança de Israel foram destruídas nesses ataques.

A organização é sediada no Líbano, que fica ao norte de Israel, e vem lançando mísseis desde o dia 8. Além disso, soldados israelenses têm trocado tiros com membros do Hezbollah na região de fronteira.

O Exército de Israel informou no X, antigo Twitter, às 16h46 do horário local, que sirenes soaram em Jerusalém e Tel Aviv. Pouco depois, às 17h01, militares israelenses na fronteira com o Líbano teriam sido alvos de tiros, mas não houve feridos.