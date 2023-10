Morre Celeste Fishbein, refém do Hamas filha de brasileira

Sobrinha foi morta quando era levada a caminho da Faixa de Gaza, diz tio. Celeste, segundo relato do tio que atribuiu as informações a autoridades israelenses, foi morta quando era levada por integrantes do Hamas para a Faixa de Gaza .

Celeste trabalhava como babá e estava em um kibtuz próximo à Faixa de Gaza, quando desapareceu após a invasão do Hamas. Nos últimos dias, a família vinha buscando informações sobre o paradeiro dela em hospitais e em centros de informação de Israel.

Inicialmente, parentes disseram que a vítima tinha sido sequestrada. Isso porque, segundo Mario, a casa onde Celeste estava foi encontrada vazia e sem vestígios de sangue.

A coleta de amostra de DNA da mãe de Celeste, comparada com a dos corpos de mortos até então, também indicou que ela foi sequestrada pelo Hamas, informou, em primeiro momento, o governo israelense a familiares.

'Tiraram ela de nós', diz mãe

Em publicação no Facebook, a mãe de Celeste, Gladys Fishbein, disse que a filha era um "anjo" e foi "tirada" da família. "Uma mulher jovem e pura", escreveu Gladys. Ela afirmou que data e local do funeral de Celeste serão informados mais tarde.