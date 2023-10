A Palestina tem um exército? Como território se defende de ataques armados

"Pelos primeiros cinco anos, Israel poderia manter as suas tropas no Vale do Rio Jordão e em outras partes da Cisjordânia. Desta forma, não haveria o risco de este território palestino se transformar em uma nova Faixa de Gaza, com foguetes sendo lançados contra Israel", disse Abbas em entrevista publicada em 2014 pelo jornal "The New York Times".

Dessa forma, defendeu na época o líder palestino, o aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv, em Israel, também estaria protegido.

"Em um segundo momento, depois de uma transição, forças da Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte] lideradas pelos EUA permaneceriam indefinidamente no lugar dos israelenses. Não haveria um Exército palestino. A Palestina possuiria apenas uma força policial para garantir a segurança interna", acrescentou Abbas na ocasião.