O que dizem Israel, Hamas e Jihad Islâmica sobre bombardeio de hospital

O que diz Israel

País pediu cautela. Inicialmente, as FDI (Forças de Defesa de Israel) enfatizaram que não tinham como alvo hospitais e pediram cautela sobre "alegações não verificadas", de acordo com a BBC.

Acusação à Jihad Islâmica. Depois, Israel afirmou que houve um disparo em massa de foguetes da Jihad Islâmica em direção ao país no momento do ataque ao hospital. Na rede social X, antigo Twitter, o porta-voz do Exército Daniel Hagari diz que as informações são da inteligência israelense.

A análise dos sistemas operacionais das FDI [Forças de Defesa de Israel] mostra que, no momento do ataque ao hospital, uma bateria de mísseis inimigos foi lançada em direção a Israel, passando pelas proximidades do local. De acordo com informações de inteligência, de diversas fontes de que dispomos, a Jihad Islâmica é responsável pelo bombardeio que atingiu o hospital.

Posicionamento do Exército de Israel

Ataque com outra munição. Segundo a Al Jazeera, Hagari disse a repórteres que não houve um bombardeio diretamente contra o hospital, mas sim contra o estacionamento do local. Ele afirmou que os militares israelenses tinham uma operação na área no momento da explosão, "mas foi com um tipo diferente de munição que não cabe nas imagens que temos [do] hospital".

O perfil de Israel no X também publicou vídeos junto a um comunicado. O registro mostra um ponto de luz, que seria um foguete da Jihad Islâmica (apontada por Israel como a autora do ataque), que perde a altitude repentinamente. Logo depois, é possível ver a explosão que atingiu o hospital. "Um foguete direcionado a Israel falhou e explodiu às 18h59 - no mesmo momento em que um hospital foi atingido em Gaza", escreveram as FDI.