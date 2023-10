Brasileira morre após passar por bariátrica nos EUA; família pede ajuda

Uma brasileira morreu dias após passar por uma cirurgia bariátrica nos Estados Unidos. A família de Anni Caroline Ribeiro afirmou que a cirurgia da mulher teria ocorrido "bem" e ela estava "muito animada" por conseguir realizar o procedimento.

O que aconteceu:

Segundo a família, Anni fez o procedimento no dia 3 de outubro. No entanto, os parentes notaram que no dia 7, por volta das 19h (horário local), a mulher estava com os lábios e unhas azulados, indicando um baixo nível de oxigênio no sangue.