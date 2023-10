Embaixador: Enterro de Celeste Fishbein teve mãe 'arrasada' e muitos jovens

O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, relatou no UOL News da manhã desta quinta-feira (19) que o enterro da israelense filha de brasileira Celeste Fishbein, 18, que era uma das reféns do grupo extremista Hamas, teve grande comoção, assim como o sepultamento da brasileira Bruna Valeanu.

[O enterro] da Bruna eram 10 mil jovens. Hoje, no da Celeste, havia cerca de cinco mil jovens, todos na faixa dos 20 anos. Todos chorando, gritando e a mãe arrasada. É algo que não desejo para ninguém o que assisti no enterro das duas.