Bruna Valeanu: brasileira morta em rave foi instrutora de tiro por Israel

Estudante de comunicação. Desde outubro de 2022, ela estudava comunicação e artes na Universidade de Tel-Aviv.

Gosto por viagens. Também em sua página no Instagram, ela compartilhava conteúdos de viagens, com amigos e família. Entre os países já visitados por Bruna, estão: Grécia, Inglaterra, República Tcheca, Itália, Espanha, Holanda, Colômbia, entre outros. A estudante tem pouco mais de cinco mil seguidores no momento, e suas publicações mais recentes acumulam comentários de seguidores preocupados com a situação atual.

Visita recente ao Brasil. Sua última publicação foi feita em 21 de setembro. Na data, ela compartilhou fotos de uma viagem feita ao Rio de Janeiro.

Em nota, a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ) lamentou. "Prestamos nossa solidariedade às famílias de Ranani Nidejelski Glazer e Bruna Valeanu, brasileiros mortos nos ataques terroristas do Hamas em Israel, bem como de todas as vítimas dos atentados no país. Nos unimos a todas as famílias que sofreram perdas inesperadas, abruptas, sem a possibilidade de despedida. Reiteramos nosso repúdio ao terrorismo e temos esperança que o conflito se encerre o quanto antes".