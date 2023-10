Igrejas milenares e ruínas romanas: o patrimônio ameaçado na Faixa de Gaza

Fora o que há a se descobrir. Além do mosaico bizantino, encontrado ano passado, há apenas três meses arqueólogos palestinos desenterraram um cemitério romano de 2 mil anos, com mais de 100 tumbas e sarcófagos feitos de chumbo.

No período dos romanos e bizantinos, Gaza era uma das cidades mais prósperas da Palestina. Ainda assim ela não tomou parte nos distúrbios que trouxeram problemas à província, então sua história foi tranquila , explica Carol Glucker no livro "The City of Gaza in Roman and Byzantine Periods" ("A Cidade de Gaza nos períodos romano e bizantino", sem edição brasileira).

Isso quer dizer há muito mais relíquias romanas debaixo dessas tumultuadas terras.

Conheça outros patrimônios da Faixa de Gaza.

Mosteiro de Santo Hilário

Sítio arqueológico do Mosteiro de Santo Hilário, no centro de Gaza Imagem: MOHAMMED ABED / AFP

Localizado no sítio arqueológico de Tell Umm el-'Amr, estas ruínas foram um templo construído ao longo de quatro séculos, testemunhando a mudança do domínio romano bizantino para o árabe abássida em Gaza. Juntamente com a igreja de Jabalia, o mosteiro passou por um processo de restauro de três anos, financiado pelo British Council em parceria com a Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém e duas universidades palestinas.