Gigantesco e letal: EUA enviam a Israel o maior porta-aviões do mundo

Coube ao maior e mais poderoso porta-aviões do mundo a tarefa de transportar a primeira leva de armas enviada pelos Estados Unidos a Israel para a guerra contra o grupo extremista Hamas.

O carregamento chegou hoje (19) no leste do Mar Mediterrâneo a bordo do USS Gerald R. Ford, da Marinha dos EUA.

Batizado com o nome do 38º presidente dos Estados Unidos,que também serviu na Marinha norte-americana, o Ford está em atividade há seis anos.