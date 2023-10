Palestina diz que Israel mandou evacuar hospitais por risco de ataques

O Ministério da Saúde da Palestina disse que recebeu ordens de Israel para que hospitais públicos e privados fossem evacuados por risco de serem bombardeados.

O que aconteceu

As autoridades palestinas afirmam que os alertas são "ameaças". "As forças israelenses que enviam deliberadamente mensagens ameaçadoras repetidamente às instalações de saúde sugerem que esses ataques não irão parar", disseram integrantes do ministério, em comunicado publicado hoje.