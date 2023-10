Namorada de Javier Milei é comediante famosa e já imitou Cristina Kirchner

Fátima Florez é uma atriz, comediante, imitadora, cantora e bailarina argentina. Ela namora atualmente o presidenciável da Argentina Javier Milei, candidato do La Libertad Avanza que foi para o segundo turno das eleições presidenciais a ser realizado em 19 de novembro.

Com 42 anos, ela vem fazendo sucesso em seu país. No Instagram, são mais de um milhão de seguidores, e mais 500 mil no TikTok e 244 mil no X (antigo Twitter).

Em meio aos vídeos de comédia, ela também aparece sorridente ao lado de Milei, assim como foi ontem durante todo dia de votação. Aliás, ela se deu conta de ir votar apenas na última hora.

O jornal Todo Noticias (TN) publicou que ela chegou em uma escola de Palermo rodeada de apoiadores do namorado e que as portas se fecharam mesmo que faltassem alguns minutos e que houvesse pessoas para votar.