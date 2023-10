Eduardo Bolsonaro é cortado em TV argentina após defender armas à população

Ao canal C5N, ele entrou na temática armamentista como parte do alinhamento com a visão de Milei e comentou a situação no Brasil: "É preciso ter idade mínima e, no caso do Brasil, é necessário fazer um exame prático de tiro", disse.

Quando defendeu abertamente o acesso facilitado da população a armas, ele foi interrompido. "Defender armas de fogo para os cidadãos significa dar condições para a legítima defesa...", dizia o deputado, até uma apresentadora cortá-lo com um "não, não".

"É muito generosa a Argentina e os argentinos para receber esse tipo de gente", disse outro apresentador ao repórter que entrevistava Eduardo.

Depois, o jornalista relacionou o discurso à derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022: "Por isso que o seu pai... os brasileiros, com lógica, o tiraram do poder, felizmente", criticou.