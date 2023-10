Embaixador sobre falta de energia em Gaza: 'Não é obrigação de Israel'

Não é bom, não é ótimo, claro, mas isso é uma situação de guerra, e guerra que não queríamos e não iniciamos. Parece que alguém esqueceu.

Daniel Zonshine disse também que Israel tem tentado ajudar a entrada de assistência, água, comida e energia em Gaza, mas que a condição é que esses suprimentos não cheguem até o Hamas.

Nesse momento é um pouco difícil acertar isso e nós tentamos fazer coisas através da lei internacional, que nos obriga. Vamos ajudar os civis que sofrem por coisas do Hamas.

Guerra Israel x Hamas: Posição da ONU é moderada e similar à do Brasil, diz Tales Faria

A posição da ONU com relação à guerra entre Israel e Hamas é moderada e similar à do Brasil, destacou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News. Mais cedo, o embaixador de Israel pediu a renúncia do Secretário-Geral da ONU, António Guterres.