Piloto que tentou desligar motores de avião disse que ingeriu alucinógenos

Ele contou aos investigadores que pensou que estava tendo um colapso nervoso. "Emerson disse que era a primeira vez que ingeria cogumelos", afirma a denúncia criminal.

Os documentos não detalham sobre quando o piloto teria consumido os cogumelos ou a quantidade ingerida.

No depoimento, o piloto também explicou que não dormia há 40 horas e estava deprimido há cerca de seis meses, de acordo com uma queixa criminal federal. "Eu não me sentia bem", disse Joseph Emerson à polícia. "Puxei os dois botões de desligamento de emergência porque pensei que estava sonhando e só queria acordar".

O FBI confirmou a abertura de procedimento investigativo para poder "garantir ao público que não há ameaça contínua". O piloto estava de folga e viajava na aeronave operada pela Horizon Air, subsidiária da Alaska Airlines, como passageiro.

A FAA (Administração Federal de Aviação) também afirmou estar "em comunicação com as companhias aéreas do Alasca e da Horizon" e "apoiando as investigações policiais". A FAA esclareceu que o evento de segurança não está ligado aos acontecimentos mundiais atuais.

Entenda

O voo QXE2059 decolou de Everett, Washington, com destino a São Francisco, às 17h23 de domingo (horário local), segundo informou a Alaska Airlines em um comunicado.