Imprensa internacional repercute onda de ataques no Rio de Janeiro

A imprensa internacional destacou os ataques de ontem no Rio de Janeiro, realizados em represália à morte do miliciano Matheus da Silva Rezende após um confronto com agentes da Polícia Civil. Ao todo, 35 ônibus queimados e um trem foi incendiado.

O que aconteceu

O jornal britânico The Guardian narrou os fatos e se referiu ao conflito entre militares e paramilitares como "crime que ceifa milhares de vidas todos os ano". Também foi citada a entrevista com o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro.