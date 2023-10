Idoso morre após ter testículo deslocado em acidente de moto na China

Levado ao hospital, ele reclamou de dores abdominais, dificuldade em mover a cintura, dor no joelho esquerdo e cóccix, incapacidade de se sentar e tonturas.

Uma equipe do Tongji Medical College observou que o acidente resultou em um "impacto violento" do períneo do homem com o tanque de combustível da moto.

Os médicos notaram hematomas ao redor do abdômen dele e, apesar da dor, ele apresentava temperatura e frequência cardíacas normais.

Quando submetido a uma tomografia computadorizada, o homem passou a ter palpitações, suores, membros frios, pulso fraco, pressão baixa e frequência cardíaca alta.

O paciente foi levado às pressas para o pronto-socorro, mas acabou morrendo quatro horas após o acidente. Uma autópsia realizada uma semana depois concluiu que a causa da morte foi choque hemorrágico traumático, devido às lesões.

Deslocamento de testículo

Os médicos relataram que o impacto violento do escroto contra o tanque de combustível da moto forçou o deslocamento de um dos testículos até a virilha, causando sangramento interno severo.