Comandante do Hamas foi morto em ataque aéreo, diz Israel

O Exército de Israel anunciou hoje ter matado em um ataque aéreo Taysir Mubashar, comandante de um batalhão do Hamas.

O que aconteceu

As FDI (Forças de Defesa de Israel) disseram ter eliminado o comandante, que liderava o batalhão do setor norte do grupo extremista. Mubashar também já comandou a força naval do Hamas, informaram.