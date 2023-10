Nas redes sociais, o Itamaraty afirmou:

Pouco antes da abertura da sessão de hoje do Conselho de Segurança da ONU, o ministro Mauro Vieira expressou ao secretário-geral da ONU, António Guterres, o reconhecimento do governo brasileiro pelo trabalho liderado por ele ao longo da atual crise em Israel e Gaza.



O próprio Guterres optou por se pronunciar nesta quarta-feira, diante da repercussão do caso na opinião pública de Israel. "Estou chocado com as interpretações erradas feitas sobre minha declaração ao Conselho de Segurança, como se eu estivesse justificando os atos de terror do Hamas", disse.

"Isso é falso. Foi exatamente o contrário", garantiu o secretário. Ele lembrou que, em seu discurso, afirmou que condenou "inequivocamente os horríveis e sem precedentes atos de terror de 7 de outubro do Hamas em Israel".

"Nada pode justificar a morte deliberada, os ferimentos e o rapto de civis - ou o lançamento de mísseis contra alvos civi", disse.

"Na verdade, falei das queixas do povo palestiniano e, ao fazê-lo, também afirmei claramente, e passo a citar: as queixas do povo palestiniano não podem justificar os terríveis ataques do Hamas.", esclareceu.