ONU alerta que entrega de ajuda humanitária em Gaza pode parar hoje

A entrega de combustível, entretanto, continua descartada por Israel. "Não, por ora não nos interessa que a máquina de guerra do Hamas tenha acesso a mais combustível", declarou Mark Regev, conselheiro do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ao canal CNN. Desde o dia 15 de outubro, as forças israelenses pedem que os civis que estão no norte da Faixa de Gaza se dirijam ao sul, que também é alvo de ataques.

Ataques deixam 80 mortos

O governo do Hamas anunciou que os ataques israelenses deixaram pelo menos 80 mortos de centenas de feridos em diferentes áreas da Faixa de Gaza, na noite de terça para quarta-feira. Mais de cem palestinos morreram na Cisjordânia desde o dia 7 de outubro, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

Na terça, o órgão, controlado pelo Hamas, afirmou que 704 palestinos, incluindo 305 crianças, morreram nos ataques israelenses na noite de segunda para terça-feira. Este é o maior balanço de mortos em um único dia da campanha militar israelense, segundo o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU.

Já o Exército de Israel anunciou nesta quarta-feira que bombardeou infraestrutura militar na Síria, em resposta a ataques ao seu território. Os bombardeios atingiram "várias infraestruturas terroristas do Hamas", como túneis, centros de comando, depósitos de armas, rampas de lançamentos de foguetes e mísseis".

No total, pelo menos 1,4 milhão de palestinos deixaram suas casas desde o início da guerra, de acordo com a ONU. Centenas de deslocados se concentraram em condições humanitárias precárias no sul, perto da fronteira com o Egito.