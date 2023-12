Bênção não é matrimônio: o que o Vaticano decidiu sobre casais homossexuais

Há uma ampla explicação do que seria "uma bênção", no documento divulgado. Mas o texto reforça que as pessoas que procuraram a bênção dentro das igrejas não podem ser sujeitas a "uma análise moral exaustiva" como pré-condição para recebê-la.

É possível abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo, de maneira que não seja fixada ritualmente pelas autoridades eclesiásticas, para não criar confusão com a bênção específica do sacramento do matrimônio.

Documento do Dicastério para a Doutrina da Fé

O documento deixa claro que a decisão não é o mesmo que autorizar casamento entre casais "irregulares" ou do mesmo sexo. O texto reforça que o matrimônio "está diretamente ligado à união específica de um homem e uma mulher".

A orientação foi divulgada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, órgão mais importante da Santa Sé em termos de teologia e herdeiro da Santa Inquisição.

Assunto polêmico para Igreja

Esta é a primeira vez que a Igreja abre tão claramente o caminho à bênção dos casais do mesmo sexo. Em 2021, o Vaticano reafirmou que considera a homossexualidade um "pecado" e confirmou a impossibilidade de casais do mesmo sexo receberem o sacramento do casamento.