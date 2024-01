Couto: Com Congresso em recesso, Milei enfrenta resistência do Judiciário

A suspensão temporária da reforma trabalhista do presidente da Argentina, Javier Milei, pela Câmara Nacional do Trabalho, é o início de uma resistência institucional que ainda será enfrentada por ele no Congresso após o fim do recesso, disse o cientista político Cláudio Couto, no UOL News desta quarta (3).

Mostra-se algo que vimos no Brasil: mesmo que populistas autoritários tenham vocação a tentar passar por cima das instituições, as estruturas institucionais têm instrumentos de resistência. Elas são submetidas a um estresse constante [...] As resistências começarão a aparecer e, como o Congresso está em recesso, apareceu no judiciário.