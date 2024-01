O que é a CGT, que conseguiu suspender a reforma trabalhista de Milei

A CGT é a principal federação trabalhista da Argentina. Reúne 34 federações de trabalhadores e 62 confederações regionais.

Sindicatos afiliados. Entre os grupos afiliados à CGT, estão representantes de trabalhadores da construção civil, do comércio, da metalurgia, da indústria, da energia, além de caminhoneiros e trabalhadores urbanos. Estima-se que ela represente mais de 30% da força de trabalho do país.

Principal função é dar apoio institucional aos sindicatos e ajudar nas negociações com empregadores. A CGT é uma entidade que pode questionar leis, decretos e regras trabalhistas na Justiça da Argentina.

Paralisação geral de 24 de janeiro foi convocada pela CGT. A entidade lidera movimento em protesto contra as medidas de Milei e que pretende manter trabalhadores parados por 12 horas.

Confederação Geral do Trabalho se diz ligada ao peronismo. O nome dado à cultura política que derivou do governo do general Juan Domingo Perón a partir de 1946. Javier Milei foi eleito no ano passado encampando bandeiras de oposição ao peronismo.

CGT é membro de diversos organismos trabalhistas internacionais. Grupo integra o rol de consultores da OIT (Organização Internacional do Trabalho). No Brasil, é aliada da CUT (Central Única dos Trabalhadores).