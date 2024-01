Putin morto, tsunami, Swift grávida: o que novo Nostradamus prevê para 2024

Morte do Papa Francisco. "Eu sinto que o papa vai morrer em 2024 porque vi uma fumaça branca (usada no anúncio de um novo papa) no Vaticano e uma visão de que isso acontecerá mais ou menos em novembro."

Nova eleição de Donald Trump. "Nos Estados Unidos, eu vejo Trump ganhando as eleições presidenciais de 2024. Sinto que vão tentar postergar ou até parar essa eleição, mas elas vão falhar."

Muitos ataques cibernéticos. "Um grande software malicioso vai ser inventado, algo vai acontecer e derrubar os sistemas bancários."

Avanços na cura do câncer e do Alzheimer. "Isso terá relação com inteligência artificial e sinto que algo grande vai ser descoberto já no início de 2024."

Uma aliança entre a Rússia e a China. "Lá em 2015, eu comecei a dizer que a Rússia e a China iam formar uma aliança e isso começa a acontecer. Essa aliança é uma das minhas primeiras previsões, e eu acho que é muito importante nesse momento."