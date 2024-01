Após reunião tensa, Brasil e Paraguai mantêm impasse sobre tarifa de Itaipu

À imprensa Lula disse que "houve avanços" e que era preciso fazer uma "discussão profunda", mas não indicou nenhum desfecho. Eles deverão marcar uma nova reunião entre os dois e os dois presidentes da binacional (um de cada país), dessa vez no Paraguai.

Nós temos divergência na tarifa, mas estamos dispostos a encontrar solução conjuntamente, e nos próximos dias vamos voltar a fazer reunião. [...] Eu tenho muito interesse que isso [revisão do acordo] seja feito o mais rápido possível e que a gente possa trabalhar para apresentar uma solução definitiva de novas relações entre Paraguai e Brasil na gestão da nossa importante Itaipu.

Lula, após encontro com Peña

Os dois já haviam se reunido para tratar do assunto em maio do ano passado, poucos dias após Peña ser eleito. À época, o paraguaio não cobrou explicitamente o aumento da tarifa, mas defendeu a revisão do valor.

O que está em jogo

A parte que mais interessa aos dois países é o chamado "anexo C", que prevê a venda do excedente energético a preço de custo ao Brasil. Peña, do partido conservador Colorado, é a favor de que este contingente passe a ser taxado, enquanto o Brasil busca a manutenção da tarifa zero.

Essa mudança poderia fazer com que o preço da energia aumentasse no país, em especial nas regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, abastecidas pela usina. O governo paraguaio defende ainda a possibilidade de venda do excedente, hoje exclusividade do Brasil, para outros países.