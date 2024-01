Passageiro agride com soco piloto de avião por atraso de voo na Índia

Um piloto da companhia aérea IndiGo Airlines foi agredido por um passageiro a bordo, enquanto tentava explicar as causas de um atraso no voo, na Índia.

O que aconteceu

A agressão ocorreu ontem. Um vídeo do momento foi publicado nas redes sociais e mostra um homem, com capuz amarelo, surgindo no corredor do avião e dando um soco no piloto da aeronave.

O piloto havia acabado de chegar à aeronave, com uma nova tripulação, e conversava com os passageiros, explicando as causas do atraso, quando foi agredido. Após várias horas de atraso, a equipe teve que substituir a anterior, devido às normas indianas que limitam o tempo de serviço em voos, segundo apurou o site de notícias Mint.