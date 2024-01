Brasileira acusada por comandar rede de prostituição será julgada na França

A rede de prostituição atuava na comuna de Briançon, uma região onde há resorts de ski. Várias mulheres foram vítimas do esquema, segundo a emissora francesa BFMTV.

As investigações teriam começado em junho de 2023. Ao menos duas brasileiras, das dez mulheres que integravam a rede, aceitaram testemunhar neste caso, segundo a mídia local.

Ao UOL, o Ministério das Relações Exteriores disse que "permanece à disposição para prestar assistência consular à cidadã brasileira" por intermédio do Consulado-Geral do Brasil em Marselha. O Itamaraty não detalhou, porém, se já foi procurado e o que é feito a respeito do caso.