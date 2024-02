'Desumano': por que 16 mil animais estão presos num navio com calor de 40°C

Um navio que transportava cerca de 14 mil ovelhas e 2 mil bovinos está abandonado na costa da Austrália sob um calor sufocante. A embarcação seguia para Israel, mas foi forçada a abandonar a viagem devido ao aumento da tensão no Mar Vermelho.

Por que os animais estão no navio?

O navio MV Bahijah deixou o porto de Fremantle, na Austrália, em 5 de janeiro com destino a Israel. A embarcação é operada pela Bassem Dabbah Ltd, com sede em Israel, e essa viagem geralmente leva cerca de três semanas.

No entanto, 15 dias após o início da viagem, as autoridades australianas ordenaram que o navio voltasse ao país devido a ataques do grupo Houthi, do Iêmen, a navios no Mar Vermelho —a tensão aumentou na região como resposta dos combatentes às ações de Israel em Gaza.