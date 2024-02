Divórcio de R$ 3 bi: a herdeira da Samsung que casou com seu segurança

Esse tipo de empresa é originário do período ditatorial de Park Chung-hee, após a Segunda Guerra Mundial, como conta Thiago Mattos, mestre em Relações Internacionais pela Uerj e especialista em Coreia do Sul. "Ele cria um plano de desenvolvimento econômico que inicia uma das industrializações mais rápidas da história", explica.

Ele selecionou dentro do [cenário] pré-industrial que havia na Coreia naquela época, algumas famílias que já tinham algum poder e influência, e começa a conceder linhas de crédito muito grandes para eles, baseadas em acordos internacionais que ele fez na época. Era uma política de favoritos, em que basicamente o governo e o setor privado viviam uma simbiose. Então, até mais ou menos 1980, era muito difícil saber o que era Samsung e o que era governo , expõe Thiago.

A relação entre a empresa e o país é tão próxima que a receita anual do Grupo Samsung representou cerca de 22% do PIB (Produto Interno Bruto) total da Coreia do Sul em 2022, de acordo com dados da plataforma Statista. "A Samsung se tornou esse mastodonte na economia coreana, incontornável, justamente por um apoio quase irrestrito do governo durante décadas de protecionismo. Ela ocupa um lugar que não é de uma empresa normal, ela realmente está no centro da economia do país", afirma o especialista.

Existem três coisas que não podem ser evitadas na vida de um sul-coreano: impostos, morte e Samsung , diz um ditado popular no país.

Com uma penetração tão grande na sociedade sul-coreana (incluindo, além dos eletrônicos, hotelaria, construção civil e serviços médicos), as ações da família Lee da Samsung são sempre observadas pelo público, e a vida privada de cada membro do "clã" é acompanhada como se fossem celebridades.

Como herdeira do maior chaebol do país, então, era esperado que Lee Boo-jin se casasse com outro herdeiro. E Lee Kun-hee lutou por isso: o magnata teria arranjado diversos encontros para a filha, que se mostrava pouco interessada nos relacionamentos.