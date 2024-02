Amigos discordam, diz Blinken ao comentar declaração de Lula sobre Israel

O secretário de Joe Biden evitou adotar um tom crítico sobre a fala do presidente. Em dois momentos, ele exaltou o nível de diálogo com Lula — que o recebeu ontem, em Brasília. Blinken procurou enfatizar o papel do Brasil como um aliado global e reafirmou que o país tem um papel importante na solução do conflito entre Israel e Hamas.

Blinken ainda defendeu os vetos dos Estados Unidos a resoluções no Conselho de Segurança da ONU para estabelecer um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Segundo ele, a diplomacia norte-americana considera que a resolução, por si só, não teria o poder de interromper o conflito e que não é a melhor estratégia de negociação.

A reunião do G20 ocorre em um momento de crescente preocupação internacional com a iminência de um ataque terrestre de Israel contra a região de Rafah, no sul de Gaza. A região abriga cerca de 1 milhão de palestinos, que estão abrigados de maneira precária, com escassez de água, comida e assistência médica.

Temos diferenças em certos aspectos e nesse tema em particular [a comparação de Lula], eu discordo profundamente. Amigos fazem isso, podemos discordar e continuar o trabalho vital que fazemos juntos. Estamos compartilhando objetivos comuns, de libertar os reféns, implantar um cessar-fogo e encerrar esse conflito. Essa foi a natureza da nossa conversa.

Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos

Ao fim do encontro de ontem, Lula e o principal auxiliar de Joe Biden em questões internacionais posaram sorridentes para fotos e procuraram passar um balanço positivo do encontro. Não houve cobrança em relação à fala de Lula.