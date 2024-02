Homem tenta abrir porta de avião e é imobilizado com fita adesiva nos EUA

Um homem teve que ser imobilizado após tentar abrir a porta de um avião, meia hora depois que o voo partiu do Aeroporto Internacional de Albuquerque, no estado do Novo México, nos EUA.

O que aconteceu

A situação ocorreu em um voo da American Airlines, com destino a Chicago, na segunda-feira (19). Vendo a atitude do homem, que colocaria todos no avião em risco, cinco passageiros se lançaram sobre ele e o imobilizaram, prendendo suas pernas com fita adesiva, e as mãos com algemas flexíveis, de plástico, fornecidas pela tripulação.