Itamaraty questiona Argentina após UOL noticiar brasileiros barrados

Segundo fontes no Itamaraty, a relação com o governo Milei não tem sido tão problemática quanto o presidente argentino anunciava. Enquanto candidato, no ano passado, ele prometeu retirar o país da Mercosul e até romper relações com o Brasil, por causa do presidente Lula (PT).

De acordo com o portal do governo brasileiro, para ter a residência permanente na Argentina, valendo-se do acordo bilateral, o cidadão pode iniciar o processo estando no país. É necessário, contudo, apresentar documentos pessoais, antecedentes penais, um comprovante de endereço na Argentina e o pagamento de taxas. O procedimento é feito online.

O governo brasileiro recomenda que interessados busquem informações junto às autoridades consulares argentinas quanto aos documentos e requisitos necessários para entrada e permanência no país conforme os objetivos da viagem.

Itamaraty, em resposta ao UOL

"Falso turista"

O país oferece educação gratuita a qualquer estrangeiro cuja residência esteja tramitando ou já tenha sido aprovada. Isso atrai milhares de brasileiros todos os anos: ao menos 10 mil são universitários, numa comunidade total de cerca de 90 mil residentes, segundo dados do Itamaraty de 2022.

Desde 2004, Brasil e Argentina possuem um acordo bilateral que permite aos cidadãos dos dois países um status especial e direito de permanecer em solo estrangeiro por até 90 dias. De acordo com a lei de migração argentina, "se entende por imigrante todo o estrangeiro que deseja ingressar, tramitar, residir ou estabelecer-se definitivamente, temporariamente ou transitoriamente no país".