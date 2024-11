'Vampira' enterrada com foice no pescoço ganha rosto com detalhes incríveis

Zosia fazia parte de mais de 50 sepultamentos atípicos encontrados na região, indicando crenças sobre mortos-vivos e rituais "anti-vampíricos." A mulher tinha entre 18 e 20 anos quando morreu. Exames indicam que ela possivelmente tinha dores crônicas de cabeça e episódios de desmaios.

O ferro, encontrado em vários objetos que "aprisionam o esqueleto", era considerado uma proteção contra o sobrenatural, segundo Polinski. Alguns itens foram adicionados em momentos diferentes, sugerindo medo contínuo dos mortos. O pesquisador observou que o cemitério, usado por cerca de quatro gerações, tem muitos sepultamentos ritualísticos não documentados.

"Deter mortos era uma prática comum". Martyn Rady, especialista em história da Europa Central, explicou à CNN que práticas para deter mortos "retornantes" eram comuns na época, e as culturas tinham formas de prevenir o retorno dos mortos. "Embora Zosia se enquadre como 'retornante', o conceito de vampiro só foi documentado oficialmente em 1720," observou Rady.

Acreditava-se em algumas culturas do leste europeu que certas pessoas, após a morte, poderiam retornar como vampiros, ameaçando os vivos ao espalhar doenças ou alimentar-se de seu sangue. Segundo o site especializado Archaeology News, essas crenças estavam frequentemente ligadas a pessoas que morreram em circunstâncias incomuns ou suspeitas, como suicídios, ou indivíduos que se acreditava terem sido possuídos por espíritos malévolos.

A trajetória da pesquisa de vampiros na região é retratada no documentário "Field of Vampires" lançado em outubro de 2024 pela série "Secrets of the Dead" no PBS (Public Broadcasting Service), canal de televisão educativo americano.

O rosto da 'vampira'

A descoberta do esqueleto inspirou a reconstrução de seu rosto pelo artista forense sueco Oscar Nilsson. Ele utilizou o crânio e o DNA da mulher para recriar sua aparência.