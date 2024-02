Duas crianças morrem em desabamento de encosta perto de barragem nos EUA

Pedras e detritos se soltaram de uma encosta, a 400 metros da represa Shasta, que atravessa o rio Sacramento, ao norte de Redding. A apuração é do jornal The New York Times.

As duas crianças, cujos nomes e idades não foram divulgados, ficaram presas sob os escombros. Elas foram declaradas mortas no local. Não foi informado como as crianças foram parar no sopé da encosta ou se mais alguém estava com elas. O gabinete do xerife pediu ao Bureau of Reclamation, que administra a barragem, que reduzisse temporariamente as liberações de água para auxiliar nos esforços de busca.

A área perto da barragem recebeu mais de 101 milímetros de chuva até quarta-feira (21) em uma tempestade recente. Com isso, segundo o Serviço Meteorológico Nacional, são mais de 200 milímetros de chuva até o momento.

Com aproximadamente 183 metros de altura, a represa Shasta é uma das mais altas dos Estados Unidos e está instalada no rio Sacramento, cerca de 320 quilômetros ao norte de São Francisco. A barragem capta o degelo anual do Monte Shasta e cria um vasto reservatório que ancora o sistema de irrigação da Califórnia.