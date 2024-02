Gol e Latam cancelam voos entre Brasil e Argentina após anúncio de greve

As companhias aéreas Gol e Latam, duas das principais empresas que operam voos entre Brasil e Argentina, confirmaram ao UOL que cancelaram as operações da rota nesta quarta-feira (28) por causa de uma greve em aeroportos do país vizinho.

O que aconteceu

Todos os voos com destino ou origem na Argentina programados para amanhã foram cancelados pela Gol. A companhia explica que a paralisação afetará a operação nas cidades em que a empresa tem voos agendados: aeroportos de Buenos Aires, Córdoba e Rosário.

Os clientes terão seus voos remarcados para outras datas e poderão realizar a alteração sem custos, de acordo com a vontade de cada passageiro. Clientes com voos marcados para esta quarta estão recebendo comunicação via e-mail e SMS.