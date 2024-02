Espanha: mãe e padrasto são presos por forçar criança a casar por R$ 16 mil

A mãe e o padrasto de uma menina de 12 anos foram presos ontem por forçá-la a casar em troca de 3 mil euros (R$ 16 mil) na Espanha.

O que aconteceu

A investigação começou no final de janeiro. A polícia recebeu uma denúncia de que crianças estariam em situação de desamparo no município Malagón, no Sul da Espanha.