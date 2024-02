Padre que criticou máfia diz que foi vítima de tentativa de envenenamento

Nos últimos dias, outro padre, Francesco Pontoriero, pároco da vizinha Cessaniti, também foi intimidado: um gato morto foi colocado no capô do seu carro. Ele também recebeu cartas com ameaças. A ideia é que os episódios remontam a um ataque à Igreja nesses territórios, por conta de críticas aos mafiosos.

O bispo Dom Attilio Nostro interveio no caso e, para expressar a sua solidariedade aos padres ameaçados, já celebrou com eles algumas missas em Pennaconi. Em nota, o bispo afirmou que após a visita ao pároco vive um momento de sofrimento devido a atos de intimidação que nada têm a ver com a vida cristã normal das paróquias. "Por esta razão, apelo novamente às comunidades cristãs para não desanimarem com esta linguagem de violência".